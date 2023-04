Lange Geschichte: Marchfelder Bank feiert 150. Geburtstag

Sieben Filialen gibt es vom Wiener Stadtrand bis zur March, nämlich in Groß-Enzersdorf, Lassee, Leopoldsdorf, Marchegg-Bahnhof, Oberweiden, Strasshof und Angern. Die Zentrale befindet sich in Gänserndorf. Vorstand Günther Vock erklärt: „Wir setzen nicht nur auf unsere 150-jährigen Wurzeln und die persönlichen Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern - als unabhängige Regionalbank legen wir gerade jetzt einen großen Fokus auf zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die nachhaltig erfolgreich sind und die Unabhängigkeit der Bank sichern.“

Die Marchfelder Bank refinanziert sich vorwiegend aus dem Einlagengeschäft ihrer Kunden Vorstand Günther Vock

Die Marchfelder Bank refinanziere sich vorwiegend aus dem Einlagengeschäft ihrer Kunden und sei somit ein wesentlicher Teilnehmer am regionalen finanzwirtschaftlichen Wirtschaftskreislauf, so Vock. „Wir kennen unsere Kunden teils schon von Geburt an und das macht oft den Unterschied“, betont der Vorstand abschließend.

Folgende 150-Jahr-Feiern hat die Marchfelder Bank geplant: Freitag, 5. Mai, um 17 Uhr in der Filiale Gänserndorf. Freitag, 2. Juni, um 17 Uhr in der Filiale Leopoldsdorf. Mittwoch, 14. Juni, um 17 Uhr in der Filiale Marchegg. Sonntag, 10. September, um 15 Uhr in der Filiale Groß-Enzersdorf.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.