Die Domoferm GmbH & Co KG ist ein international tätiges, mittelständisches Unternehmen der Metallindustrie. In der Domoferm-Gruppe sind mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Firmensitz mit über 350 Dienstnehmern befindet sich in Gänserndorf.

Das Unternehmen zählt in den Bereichen Stahltüren, Brandschutztore und Zargen zu den führenden österreichischen Anbietern und ist Teil der Jeld-Wen-Gruppe, des weltweit größten Anbieters von Türen und Fenstern. Jeld-Wen betreibt in Europa über 20 Produktionswerke in zwölf Ländern und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter.