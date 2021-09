Das vorläufige Aus für den Bau der Marchfeld-Schnellstraße S8 nach dem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts ( die NÖN berichtete ) erhitzt weiter die Gemüter. Die Grünen bringen jetzt wieder die alten Umfahrungen ins Spiel: „Diese sind vermutlich älter als die S8.“

Noch bevor die Pläne für das erste Teilstück der Marchfeld-Schnellstraße eingereicht wurden, gab es schon Diskussionen über mögliche Umfahrungsvarianten. „Da waren schon ein paar gute Ideen dabei, wie der Verkehr bereits vor den Ortschaften abgefangen und rundherum geführt werden könnte“, betont Grünen-Fraktionssprecherin Beate Kainz.

Finanzierung von Umfahrungen hängt an Gemeinden

Es gehe aber immer auch um die Finanzierung. Wenn die Gemeinden kleinräumige Umfahrungen wollen, können sie gerade noch beim Land um Unterstützung ansuchen. Der Staat hält sich da raus, so Kainz: „Wenn aber eine Schnellstraße gebaut wird, schaut die Sache gleich anders aus und der Bund ist für die Finanzierung zuständig. So verschwanden die Umfahrungspläne in den Schreibtischladen und sämtliche Bürgermeister verlangten die S8.“

ÖVP-Landtagsabgeordneter Bürgermeister René Lobner sieht dies naturgemäß anders: „Die S8 ist alternativlos. Das Land NÖ hat seine Hausaufgaben schon lange erfüllt. Jetzt sind ASFINAG und Ministerium am Zug.“ Sie müssen rasch handeln, denn die vom Gericht geforderte Alternativenprüfung sei eine reine bürokratische Formalität, die in Wien versäumt wurde, so Lobner: „Die S8 ist im Bundesstraßengesetz verankert und Grünen-Verkehrsministerin Leonore Gewessler steht nicht über dem Gesetz, sondern ist mit dem Vollzug der Gesetze betraut.“

Als „Skandalurteil“ bezeichnet FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner aus Pframa das Erkenntnis des Gerichts: „Dieses ist nichts anderes als das Ergebnis des Schlamm-Catchens zwischen der grünen Ministerin Gewessler, dem Land Niederösterreich, den Bürgerinitiativen und der ASFINAG.“ Die Leidtragenden seien die Bewohner des Marchfeldes, die nun weiterhin tagtäglich unter der Verkehrshölle leiden müssen.

Gemeinden dürfen nicht auf große Lösung warten

Für NEOS-Gemeinderat Joseph Lentner dürfe das „S8-Urteil nicht zur Schockstarre führen“. Er plädiert dafür, dass die Stadt auf kleine lokale Entlastungsschritte setzt, um den öffentlichen Nahverkehr in der Region zu verbessern: „Statt weiterhin jahrzehntelang auf großräumige Lösungen zu hoffen, muss die Gemeinde aktiv werden und im eigenen Wirkungskreis bessere Strukturen für Pendler umsetzen.“

Lentners Vorschläge: Unterstützung von neuen Carsharing-Initiativen, ein zusätzlicher Pendlerbus, ein „Mitfahrbankerl“ sowie ein Radweg in der Hochwaldstraße in Gänserndorf-Süd.