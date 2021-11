Marchfeld-Schnellstraße: Gemeinden gehen zum Höchstgericht

ÖVP-Bürgermeister Landtagsabgeordneter René Lobner: „Das Marchfeld erstickt im Stau.“ Schindler

Nicht nur Umweltschützer Wolfgang Rehm aus Marchegg und seine Mitstreiter riefen wegen der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen S8 das oberste Gericht an , auch die Straßenbefürworter – genauer das Land NÖ sowie die Gemeinden Gänserndorf und Markgrafneusiedl – entschieden sich nun für den Gang zu den Höchstgerichten.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Marchfeld Schnellstraße S8: Land und Gemeinden rufen Höchstgerichte an

Seitens des Landes wurden eine außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof sowie eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingebracht. Gänserndorf und Markgrafneusiedl brachten ihrerseits ebenfalls eine Beschwerde beim VfGH ein. Gefordert wird die Aufhebung des BVwG-Beschlusses.

Dieses hatte bekanntlich im September entschieden, die Frage der Bewilligung der Marchfeld-Schnellstraße zurück ans Verkehrsministerium zu verweisen. Das Ministerium muss nun Alternativen zur S8 prüfen. „Wir werden die Interessen der Bevölkerung im Marchfeld auch vor den Höchstgerichten verteidigen“, betonen ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko, Gänserndorfs ÖVP-Bürgermeister René Lobner und Markgrafneusiedls SPÖ-Ortschef Franz Mathä.

„Dass das BVwG nicht selbst in der Sache entschieden hat, sondern sie ans Verkehrsministerium zurückverweist, ist in unseren Augen rechtswidrig“, so die drei Politiker.