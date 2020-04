Wie die NÖN berichtete (siehe hier) , hatte die NÖ-Landesregierung die Erweiterung des Vogelschutzgebietes „Sandboden-Praterterrasse“ im Bereich der geplanten Trasse der Marchfeld-Schnellstraße S8 beschlossen.

Damit soll der Asfinag geholfen werden, den Bau der Schnellstraße zwischen Raasdorf und Gänserndorf vorantreiben zu können.

Schindler Umweltschützer Rehm: „Es wird keine Ausnahmegenehmigung für den Bau der Marchfeld-Schnellstraße geben.“

Für den Marchegger Umweltschützer Wolfgang Rehm und die Grünen bedeutet dieser Beschluss aber noch lange nicht, dass die S8 auch errichtet werden darf. Rehm: „Das heißt nur, dass die Landesregierung damit mehr Verantwortung für das Schutzgebiet übernommen hat.“

Krismer: Entlastung statt Tricks benötigt

Den Hoffnungen auf eine Ausnahmegenehmigung für die S8, die das nun vergrößerte Schutzgebiet direkt durchschneiden und das Schutzgut Triel erheblich beeinträchtigen würde, erteilt Rehm eine Absage.

Ähnlich argumentieren auch die NÖ-Grünen: Der Beschluss und die Erweiterung des Vogelschutzgebietes sei kein Freibrief für eine Errichtung der Schnellstraße.

Landessprecherin Helga Krismer: „Die S8 ist und bleibt nicht genehmigungsfähig. So ein Beschluss hilft nur dem Projektwerber Asfinag, aber verändert nichts am eigentlichen Schutzstatus des Triels vor Ort.“ Statt Tricks brauche es eine rasche Entlastung der Menschen in der Region mit Umfahrungen und einem weiteren Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel.

ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner aus Gänserndorf hält indes weiter an der Schnellstraße fest: „Wir glauben, dass über diesen Beschluss die S8 realisierbar ist. Mit der Ausweitung der Vogelschutzzone werde man dem Tierschutz gerecht. Mit der Schnellstraße wiederum schütze man dann die Menschen vor Staub und Lärm.“

NOEN FPÖ-Landtagsabgeordneter Dorner: „Ende dieses Jahres muss der Triel ohnehin seine Koffer packen und übersiedeln.“

Rückendeckung erhält Lobner von FPÖ-Landtagsabgeordnetem Dieter Dorner aus Untersiebenbrunn: „Offenbar sehen manche Grüne Vögel, wo gar keine sind. Angeblich brütet der Triel in einer Schottergrube im Bereich der S8-Trasse.“

Diese Schottergrube müsse aber aus rechtlichen Gründen spätestens Ende des Jahres renaturiert werden: „Dann muss der Triel ohnehin seine Koffer packen und übersiedeln.“ Das Tierschutzargument sei daher nur vorgeschoben und entbehre jeder Realität, so Dorner abschließend.