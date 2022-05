Ministerin war „not amused“: S8-Unterschriften übergeben

„Ich hab’ die Gelegenheit beim Schopf gepackt und der Ministerin die mehr als 10.000 Unterschriften für die S8 überreicht“, berichtet Landtagsabgeordneter René Lobner (ÖVP) über sein Zusammentreffen mit Umweltministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) bei der 50-Jahr-Feier des WWF-Schutzgebiets in Marchegg.

Seitdem Gewessler den Baustopp über bereits geplante Bauprojekte verhängte, warten die Befürworter der S8 auf einen Gesprächstermin mit ihr. „Den hat es bis dato nicht gegeben“, sagt Lobner im NÖN-Gespräch. Diesen hat er nun gefordert und erneut auf die Dringlichkeit hingewiesen. Die 10.000 Unterschriften würden dies untermauern.

„Sie war not amused“, beschreibt der Landtagsabgeordnete das Zusammentreffen, bei dem Gewessler nicht klar gewesen sei, dass ihr Ministerium für die angeordnete Alternativenprüfung zuständig sei. „Für den WWF und die Greifvogelstation in Haringsee hatte sie Zeit“, ist Lobner ebenfalls „not amused“, dass sich die Öko-Politikerin keine Zeit für ein Gespräch mit den Befürwortern der S8 nehmen will.

Die NÖN fragte im Umweltministerium nach, warum dies bisher nicht passiert ist. Eine Antwort auf diese Frage blieb das Ministerium ebenso schuldig, wie jene, ob es einen solchen Termin je geben werde. Mit Vertretern der Landesregierung habe es jedenfalls im Vorjahr einen Termin mit Gewessler gegeben. „Um eine gute Verkehrslösung für die Region zu entwickeln“, heißt es.

Lobner kann darüber nur den Kopf schütteln, Gespräche mit dem Land gebe es laufend und seien kein Ersatz für eines mit Vertretern der Region. Er wirft der Klimaschutzministerin vor, in ihrer „grünen Bubble“ zu leben.

Derzeit läuft die Alternativenprüfung zur geplanten S8-Trasse. Die NÖN fragte nach, wie der Stand der Dinge ist. Das Ministerium verriet nur: „Wir haben die Asfinag aufgefordert, sämtliche vom Bundesverwaltungsgericht geforderten Erhebungen vorzunehmen.“

