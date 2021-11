Offener Brief gegen Marchfeld-Schnellstraße S8

Die Gründung eines eigenen parteiübergreifenden Vereins für die Marchfeld-Schnellstraße S8 ( die NÖN berichtete ) veranlasste Rechtsanwalt Wolfgang List, der bekanntlich gegen die Straße auftritt, zu einem offenen Brief an die Vereinsgründer René Lobner (Landtagabgeordneter, ÖVP, Gänserndorf), Karin Renner (Dritte Landtagspräsidentin, SPÖ, Markgrafneusiedl) und Dieter Dorner (Landtagsabgeordneter, FPÖ, Pframa).

Rechtsanwalt Wolfgang List, der bekanntlich gegen den Bau der Schnellstraße auftritt, verfasste einen offenen Brief an die Gründer des Vereins „Ja zur S8“. Screenshot

In besagtem Brief steht unter anderem Folgendes: „Sie werden mit dem Verein aber bald Miese machen und feststellen müssen, dass Sie mit dieser Idee ein bisschen zu spät dran sind, weil wir heute ganz andere Anforderungen an die Klima- und Verkehrspolitik haben.“

Und weiter: „Mittlerweile sind bereits auch die meisten Bürger im Marchfeld gegen die Marchfeld-Schnellstraße S8. Eine diesbezügliche Volksbefragung, die eigentlich Ihre Politikerverpflichtung ist, wäre sinnvoller.“

Lobner: Brief juckt mich wenig

Was sagen die angesprochenen Politiker dazu? Lobner kann über den Brief nur lachen: „Die Mehrheit der Marchfelder soll gegen die S8 sein? Wir haben über 10.000 Unterschriften für die Errichtung der Schnellstraße gesammelt. Der Brief juckt mich also wenig.“

Ähnlich reagiert Renner: „Meine Aufgabe ist es, die Interessen der Bürger zu vertreten – die wollen und brauchen die S8 als Verkehrslösung.“ Ein Zeichen dafür, dass die Schnellstraße und der Verein nötig sind, so Renner, ist der Umstand, dass sich Politiker aus der gesamten Region für das Projekt einsetzen: „Beim Verein sind auch welche aus dem Norden des Bezirks. Das Verkehrsproblem und die S8 betreffen nicht nur das Marchfeld.“

Dorner wiederum meint, dass er der Intention des Briefes nicht folgen könne: „Inhaltlich kann ich diesem überhaupt nichts entnehmen. Somit interessiert mich dieser ebenso wenig, wie wenn in China ein Kartoffelsack umfällt.“