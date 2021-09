Die jüngste Demo für einen raschen Bau der Marchfeld-Schnellstraße S8 ( die NÖN berichtete ) löste im Internet – genauer auf der Facebook-Seite von Gänserndorfs Bürgermeister und ÖVP-Landtagsabgeordnetem René Lobner – eine weitere hitzige Debatte aus. Zahlreiche User matchten sich in 130 Postings über Sinn oder Unsinn des geplanten Verkehrsprojekts.

Zuerst kam einmal die zynische Frage an Lobner, wie er denn eigentlich zur Demo in Deutsch-Wagram gelangt sei: „Mit dem Auto? Um dann dort gegen die starke Belastung durch den Straßenverkehr zu demonstrieren ...“ Entgegen seiner bisherigen Vorgangsweise auf seiner Facebook-Seite reagierte Lobner auf die Provokation nicht. Dafür ÖVP-Gemeinderat Stephan Sadil, der sofort betonte: „Aber nur als Mitfahrer in einer Fahrgemeinschaft!“

Vorwurf: Zubetonieren ohne Konzept

Ein anderer User wiederum erklärte, dass nicht gegen den Verkehr demonstriert wurde, sondern für eine Alternative, die die ganze Region verkehrstechnisch entlasten sollte. Die S8-Kritiker ließen aber nicht locker. Einer von ihnen meinte: „Ich setze mich für vernünftigere Verkehrslösungen ein und gegen konzeptloses Zubetonieren.“ Ein anderer User merkte an, dass „wir eine weltweite Klimakrise haben und im Vergleich dazu ein völlig bedeutungsloses Pendlerproblem“ im Marchfeld.

Ein S8-Befürworter schrieb, dass es doch vernünftiger und gesünder wäre, wenn abertausende Autos nicht im Stau durch die Ortschaften rollen würden, sondern zügig auf einer Schnellstraße. Darauf ein Kontrahent: Würden nur 30 Prozent der Pendler, die jetzt mit dem Auto fahren, auf die Öffis umsteigen, könnten die restlichen 70 Prozent weiterhin die B8 und andere Straßen benützen, ohne dass es einen Stau gebe. Und dann wäre auch der Bau der S8 und die damit verbundene Bodenversiegelung nicht nötig.

Spritverbrauch als Argument

Aber was ist mit dem Schotterverkehr und den vielen Lkw, warf ein anderer User ein. Ein Bus-Lenker rechnete vor: „Auf einer Freilandstraße braucht mein Bus etwa 20 Liter auf 100 Kilometer, durch die Stadt etwa 38 Liter.“ Und dies müsste man jetzt mit 5.000 multiplizieren, wenn man an die Belastung durch die Lkw denkt.

Ein Argument für die S8, sollte es dort keinen Stau geben? Nicht für die Gegenseite, die sich für Schienen zu den Schottergruben aussprach: „Auf der Achse Marchegg, Lassee, Schönfeld und Untersiebenbrunn zum Beispiel gibt es zig Schottergruben entlang der Bahnlinie.“ Würde man das Material von dort mit dem Zug transportieren, wären mit einem Schlag hunderte Lkw-Fahrten obsolet, so die Rechnung.

Ausbau von öffentlichem Verkehr als Lösung?

Eine Userin forderte „eine Art Badner Bahn“ nach Gänserndorf: „Dann wäre der ganze Ärger vorbei. Stattdessen wird die Nordbahnstrecke zugunsten von Hochgeschwindigkeitszügen umgebaut. Das geht am Bedarf der Bevölkerung aber so was von vorbei.“

Zu guter Letzt tauchte auch noch die Frage auf, warum die Marchfelder immer wieder für die Errichtung der Schnellstraße demonstrieren, aber nie für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Eine Antwort darauf fand niemand so recht ...