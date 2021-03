Mit dem hatten wohl die Wenigsten gerechnet: Parade-Umweltschützer Wolfgang Rehm aus Marchegg outet sich als Straßen-Befürworter. Im NÖN-Interview plädiert er für den Bau einer leistungsstarken Umfahrung nördlich der B8, die Gänserndorf, Strasshof und Deutsch-Wagram vom Verkehr entlasten würde.

NÖN: Ihre Gegner werfen Ihnen indirekt vor, dass Sie schuld daran sind, dass das Bundesverwaltungsgericht noch immer keine Entscheidung über den Bau der S8 gefällt hat. Haben die recht?

Rehm: Nein. Das Gericht braucht meiner Einschätzung nach deshalb so lange, weil die Asfinag vor der letzten Verhandlung im Oktober eine Fülle an Eingaben geschickt hatte. Das Gericht muss alle diese abarbeiten. Der gesamte Akt hat mittlerweile über 1.000 Seiten. Ich verstehe auch nicht, warum die S8-Befürworter jetzt so schnell wie möglich die Entscheidung herbeisehnen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie mit dieser zufrieden sein werden.

Warum nicht? Könnte sich das Gericht nicht für die Errichtung der S8 aussprechen?

Rehm: Auf keinen Fall. Entweder wird das Projekt abgelehnt oder ans Verkehrsministerium zurückverwiesen. Die S8-Befürworter könnten dann noch zum Höchstgericht gehen, in diesem Fall zum Verwaltungsgerichtshof. Damit würden sie sich aber selbst ein Ei legen. Bis das Höchstgericht eine Entscheidung fällt, vergehen nämlich abermals Jahre. Und diese Zeit würde abermals nicht genützt werden, um endlich ein rechtlich umsetzbares Projekt einzureichen. Man kann einfach nicht davon ausgehen, dass die S8 jemals genehmigt wird – deshalb muss man umdenken.

Was wäre Ihr Lösungsansatz? Den öffentlichen Verkehr ausbauen?

Rehm: Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite würde ich nördlich der B8 eine durchgezogene Umfahrungsstraße von Gänserndorf bis zur Wiener Stadtgrenze bauen – und von jeder betroffenen Gemeinde eine Zubringerstraße zu dieser neuen B8. Die alte B8 würde ich in der Folge rückbauen, weil diese dann nicht mehr so frequentiert wäre. Südlich der derzeitigen B8 wiederum gehört die neue Umfahrung in Raasdorf verlängert sowie eine eigene Entlastungsstraße für Markgrafneusiedl errichtet. So wären alle Bürger vom Verkehr entlastet.

Würde es für die S8 keine alternative Trasse geben?

Rehm: Doch, die wäre aber weiter südlich und würde für die Entlastung der bestehenden B8 und deren Anrainer nichts bringen. Übrigens: Wenn das Gericht die jetzige S8-Trasse wegen des dortigen Vogelschutzgebietes ablehnt, kann dort natürlich auch keine Umfahrung gebaut werden. Eines darf man auch nicht vergessen: Die Errichtung von Entlastungsstraßen, dazu würde auch die besagte neue B8 zählen, ist nur eine Symptombekämpfung. Das Problem – der Pendlerverkehr – wird damit nicht nachhaltig gelöst.

Die S8-Befürworter sagen, dass sie nicht auf Umfahrungen umschwenken wollen, weil Sie diese genauso beeinspruchen würden. Ist dem so?

Rehm: Nein. Bei Umfahrungsstraßen würde ich mich nicht querlegen, diese befürworte ich ja. Ich würde lediglich Einwände bringen, wenn dort aus umwelttechnischer Sicht Verbesserungen möglich wären.