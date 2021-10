„Schön langsam reißt mir die Geduld bezüglich der Marchfeld-Schnellstraße S8“, poltert Raasdorfs ÖVP-Bürgermeister Walter Krutis gegenüber der NÖN. Die von den S8-Gegnern vorgelegten Pläne für Ortsumfahrungen als Alternative zur Schnellstraße seien eine Verhöhnung der Bewohner der betroffenen Gemeinden, so Krutis.

Krutis weist auf Schwächen der Umfahrungspläne hin

Zur Erinnerung: Die Grünen präsentierten eine Skizze, auf der Gänserndorf im Süden, Strasshof im Norden sowie Deutsch-Wagram nördlich und südlich umfahren werden könnte. Krutis erbost: „Diese Trassen wären länger als die S8 selbst und würden über bestes Ackerland führen. Die S8 hingegen tangiert großteils nur Schotterabbaugebiete.“

Was den Raasdorfer Ortschef weiters an den Plänen der Schnellstraßengegner stört: „Bei diesen geht es lediglich um die Entlastung der B8. Die Lkw würden weiter durch Raasdorf, Markgrafneusiedl und Leopoldsdorf rollen.“ Durch Raasdorf brettern täglich 2.000 bis 3.000 Laster, so Krutis.

Außerdem würde der ÖVP-Politiker gerne wissen, wie Strasshof im Norden umfahren werden soll: „Dort ist Schönkirchner Gemeindegebiet. Die geben doch nicht ihren Boden her, damit Strasshof entlastet wird. Die Skizze ist nicht nur lächerlich, sondern eine Frechheit.“

Zur Erklärung: Die besagte Grafik hatten sich die Grünen nur geborgt. Die Mitverfasser der Umfahrungspläne sind der Marchegger Umweltschützer Wolfgang Rehm und das im Jahr 2005 aufgelöste Marchfeldteam, dem auch die damaligen Bürgermeister Johann Karl (Gänserndorf, SPÖ), Rolf Neidhart/Herbert Farthofer (Strasshof, SPÖ), Karl Grammanitsch (Lassee, ÖVP) und Herbert Nowohradsky (Palterndorf, ÖVP) angehörten.

Wolfgang Rehm sieht Problem in Bevölkerungsexplosion

Rehm zur NÖN: „Die Grafik ist nur ein Teil einer Konzeption des Landes aus dem Jahr 2004. Es gab auch Pläne für Umfahrungen von Raasdorf, Markgrafneusiedl und Leopoldsdorf.“ Das Problem liege aber ganz woanders, so Rehm: „Hier geht es immer nur um Symptombekämpfung. Der Grund für die Verkehrsbelastung ist die Bevölkerungsexplosion in den B8-Gemeinden.“ Man werde den Stau keinesfalls wegbekommen: „Er verschiebt sich nur an die Wiener Stadtgrenze.“

Schlagkräftig ging es übrigens auch bei einer Pressekonferenz der FPÖ in Wien zu ( die NÖN berichtete online ). Die Landtagabgeordneten Dieter Dorner (Gänserndorf/Pframa) und Toni Mahdalik (Wien) hatten zu den Themen flächendeckendes Parkpickerl sowie Bau des Lobau-Tunnels und der S8 gesprochen. Plötzlich störte eine Gruppe Klimaaktivisten die Runde und bewarf Mahdalik mit einer Torte. Dorner entging dem Anschlag nur knapp.

Danach kletterten die Jugendlichen auf ein Dach und legten dort eine Rauchbombe. Dorner zeigte sich nach dem Zwischenfall mehr als verärgert: „Diese angeblichen Umweltschützer haben es nicht einmal der Mühe wert gefunden, den Müll, den die Tortenwerfaktion nach sich gezogen hatte, selbst zu entsorgen.“