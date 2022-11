Martinifest lockte zahlreiche Besucher an .

Am Samstag fand in Gänserndorf das beliebte Martinifest statt. Der Rathausplatz verwandelte sich in einen geschmückten Ort zum Feiern. Mit dabei war unter anderem auch Bürgermeister René Lobner. Die „Marchviertler“ und „Weinstein“ sorgten für die musikalische Unterhaltung. Die kleinen Besucher konnten Kekse backen.