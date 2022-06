Meeresluft in der Stadt: Inhalatorium öffnet

Werbung

Am Dienstag, 14. Juni, lädt Bürgermeister René Lobner zur Eröffnung des neuen Inhalatoriums in der Scheunengasse. Ab 17 Uhr wird beim gemütlichen Dämmerschoppen mit Livemusik die neue Gradieranlage ausprobiert.

Zur Erinnerung: Es war die damalige Obfrau des Gänserndorfer Kneipp-Aktiv-Clubs, Ilse Helm, die sich für die Errichtung eines Inhalatoriums stark machte. Sie erklärte: „Gerade in Gänserndorf, wo die Luft relativ stark mit Feinstaub belastet ist, ergibt so eine Anlage Sinn.“ Helm gelang es, Stadtchef Lobner für ihre Idee zu begeistern. Vor wenigen Tagen wurde der Holzpavillon am Gelände des ehemaligen Wasserwerks schließlich fertiggestellt.

Das Prinzip: Salzwasser tropft über Reisig

Das Prinzip einer Gradieranlage ist schnell erklärt: Solewasser tropft über Reisig und verdunstet. Es entsteht eine salzhaltige Luft, die die Bronchien erweitert und die Lunge reinigt. Nicht nur Pollenallergiker und Asthmatiker schätzen so eine Anlage, auch die Haut wird besser durchblutet. Das Ganze habe denselben Effekt wie ein Spaziergang am Meeresufer. Als Aufenthaltsdauer werden 30 bis 60 Minuten empfohlen.

Lobner ergänzt: „Um das Inhalatorium erstreckt sich eine Ruhe- und Naherholungszone mitten in der Stadt. Der Kleinpark wird als Duft- und Riechgarten mit wellenförmigen Elementen und geschwungenen Sitzgelegenheiten angelegt.“ Dies soll die entspannende Wirkung des Inhalatoriums unterstützen.

