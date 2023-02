An Demenz erkrankt: Familie ringt um Hilfe für 74-Jährige

Michael Jäger ist verzweifelt: Seine 74-jährige Mutter, die im Bezirk Gänserndorf lebt, leidet an einer schweren Demenz und ist bereits mehrmals im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf in einem psychotischen Zustand in Behandlung gewesen. Zuletzt hat sich die Situation der Patientin zugespitzt, die Familie benötigte medizinische Hilfe.

Doch die nächsten Stunden in zwei Landeskliniken stellte sich für Jäger als nervenaufreibend heraus – und brachte noch dazu keine Verbesserung für die 74-Jährige. Der schriftliche Hilferuf der Schwiegertochter Tanja Jäger erreichte auch die NÖN.

„Die 24-Stunden-Hilfe hat weinend angerufen: Meine Schwiegermutter hat sich gar nicht mehr beruhigen lassen, sich nackt ausgezogen, keine Medikamente genommen, nichts gegessen und getrunken.“ Die Psychiaterin der 74-Jährigen habe daher die akute Aufnahme laut Unterbringungsgesetz (UBG) an die zuständige Psychiatrie – die Abteilung befindet sich im Landesklinikum Hollabrunn – empfohlen.

Die 74-Jährige wurde zuerst von der Rettung ins Landesklinikum Mistelbach gebracht, dort informierte der Neurologe, dass sie nach Hollabrunn überstellt werden müsste. Jäger rechnete also mit einem baldigen Rettungstransport. „In der Zwischenzeit durfte ich nicht zu meiner Schwiegermutter, ich musste vor der Ambulanz warten“, schildert sie. Nur telefonisch konnte sie Kontakt halten, Informationen habe sie aber kaum erhalten. Jäger bestand nach fünfeinhalb Stunden darauf, ihre Schwiegermutter zu sehen, auch in Anbetracht dessen, dass die Demenz-Patientin nicht nur hungrig, sondern auch ängstlich sein kann. Das wurde ihr schließlich gestattet.

Warum durfte sie nicht zu ihrer Schwiegermutter? Die Landesgesundheitsagentur (LGA) erklärt, dass zur Wahrung der Sicherheit der Patienten – insbesondere im Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus, der Influenza und dem RS-Virus – und ihrer Intimsphäre die Notfallaufnahme im Klinikum „weiterhin keine Besucher oder Begleitpersonen erlaubt“. Nur im Bedarfsfall sollen sie zugezogen werden.

Die LGA ergänzt, dass es bereits ein Gespräch der Ombudsstelle und den Angehörigen gegeben habe. Zu einer Klärung hat dies nicht beigetragen, sagt die LGA. Ein Bemühen um Aufklärung habe die Ombudsstelle nicht erkennen lassen, schildert indes Jäger im NÖN-Gespräch.

Bezirkshauptmann sieht „großes Leid der Familie“

Die 74-Jährige blieb schließlich über Nacht in Mistelbach und sollte am nächsten Tag zur Begutachtung nach Hollabrunn die Psychiatrie gebracht werden. Das Unterbringungsgesetz kam nach der Entscheidung der zuständigen Amtsärztin der BH Gänserndorf nicht zum Tragen, weil eine Selbst- oder Fremdgefährdung nicht gegeben sei. Das ist für Jäger unverständlich, sie fand ihre Schwiegermutter in der Notfallaufnahme „in einem Rollstuhl, fixiert mit einem Plexiglastisch“ vor.

Gänserndorfs Bezirkshauptmann Martin Steinhauser sagt im NÖN-Gespräch, dass dieser Fall eine „heikle Geschichte“ sei, zu der er konkret nichts sagen dürfe. Doch ihm ist klar: „Das Leid der Familie ist offenbar groß.“ Er empfiehlt den Jägers, sich an die soziale Verwaltung der BH zu wenden. Dort steht ein breites Unterstützungsangebot zur Verfügung, mit dem der Familie hoffentlich rasch geholfen werden kann.

Das Tüpfelchen auf dem I war schließlich, als das LK Hollabrunn ohne Kontaktaufnahme mit den Angehörigen die demente Patientin mit der Rettung nach Hause geschickt hat. Es folgte ein „Hürdenlauf“, weil die neuen Medikamente nicht in allen Apotheken lagernd waren. Der Venenzugang wurde der 74-Jährigen nicht entfernt.

„Das Landesklinikum Hollabrunn bedauert diesen Heimtransport ohne Angehörigen-Information“, sagt dazu die LGA. „Es ist so nicht üblicher Standard und wird intern nochmals aufgearbeitet.“ Zum Venenzugang wird erläutert, dass die Patientin „langärmelig bekleidet und nur für eine psychiatrische Begutachtung“ im Hollabrunner Klinikum war.

„Ihr Zustand ist unverändert schlecht“

Ziel ist es, die 74-Jährige in einem Pflegeheim unterzubringen. „Sie will nicht mehr zu Hause bleiben, sie will in ein Pflegezentrum“, erklärt Jäger. Den Erstantrag hat die Familie im November gestellt. Nur: Der Zustand der Pflegebedürftigen habe sich rapide verschlechtert. „Ich habe bei der Bezirkshauptmannschaft seit November auf die Dringlichkeit hingewiesen“, betont Jäger.

„Der aktuelle Zustand meiner Schwiegermutter ist unverändert schlecht“ und auch die neuen Medikamente „haben keine Entspannung gebracht“, beschreibt Jäger. Ihres Erachtens müsse sichergestellt werden, welche Medikamente für die 74-Jährige am besten sind, „damit sie auch im Pflegeheim, wenn sie jemals hinkommt, überhaupt betreubar ist“.

