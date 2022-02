Intensivmedizin: Mehr Hilfe für Herz und Lunge

In den niederösterreichischen Landeskliniken wird laufend in Spitzenmedizin investiert. Das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf hat nun eine sogenannte ECMO-Maschine in Betrieb genommen. „Gerade bei schweren Covid-Verläufen stellt diese Therapie eine wichtige Behandlungsoption dar“, betont Landesrat Stephan Pernkopf.

Aufgrund der Covid-Pandemie mit häufigen Fällen von schwerem akutem Lungenversagen wurde auf Initiative von Primar Thomas Gremmel ein Projekt zur Erweiterung der intensivmedizinischen Versorgung um ein ECMO-Gerät gestartet. Die extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) wird zur vorübergehenden Unterstützung von Lunge und Herz verwendet.

Aktuellen Studien zufolge verbessert der Einsatz bei Lungenversagen das Patientenüberleben deutlich. Für die Einführung des Geräts wurden umfassende Schulungen des pflegerischen und ärztlichen Personals durch die Intensivmediziner David Gal und Florian Pfaff sowie durch Gabriele Hirtl und Ingrid Toriser organisiert und überwacht.

