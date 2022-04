„Miese Arbeitsbedingungen“: Busfahrer baten die SPÖ um Hilfe

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Buslenker aus den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach haben sich anlässlich einer Diskussion über den öffentlichen Verkehr an die Weinviertler SPÖ-Nationalrätin Melanie Erasim gewandt, mit der Bitte, die immer schlechter werdenden Arbeitsbedingungen für die Lenker im Parlament zum Thema zu machen.

Am akutesten trete das Problem entlang der ehemaligen Bahnstrecke „Schweinbarther Kreuz“ zutage. Die Bahn wurde 2019 eingestellt und durch Linienbusse ersetzt. „Es darf aber nicht sein, dass einige Busunternehmen versuchen, die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter im Rahmen des Erträglichen zu halten, aber dann nicht den Zuschlag bekommen, weil Mitbewerber am Arbeitsrecht rütteln, Arbeitszeit-Vorgaben nicht ernst nehmen und auch die Löhne immer weiter drücken und so billiger sind“, kritisiert Erasim das System des Billigstanbieters. Erasim meint weiter, dass es klare Vorgaben bedarf und Preis allein nicht das Kriterium sein dürfe.

Ungeheiztes Dixi-Klo im Winter

Die Busfahrer berichteten zum Teil von haarsträubenden Arbeitsbedingungen. Vom Fehlen von Ruheräumen war die Rede und selbst Toiletten sollen anfänglich auf den Busparkplätzen nicht vorhanden gewesen sein. Nun gäbe es zwar ein ungeheiztes Dixi-Klo auf der Schweinbarther Strecke, das für die Busfahrer in Winter aber auch eine Zumutung sei.

Und mit jedem neuen Dienstvertrag werde von einigen Busunternehmen versucht, die Löhne zu drücken. Erasim: „Ich werde mich mit der Gewerkschaft vida zusammensetzen und das Problem auch im Verkehrsausschuss des Parlaments zum Thema machen und mich so für die Rechte der BuslenkerInnen einsetzen.“

Wobei das Arbeitszeit- und Lohndumping-Problem im gesamten Weinviertel ein Problem darstelle, wann immer es zu Neuausschreibungen von Strecken komme. „Die von Verkehrslandesrat Schleritzko bei der Schließung des ,Schweinbarther Kreuzes‘ für 2021 versprochenen sauberen Elektro-Busse sucht man vergebens. Dafür fahren nun Dieselbusse mitten durch Ortschaften, die zum Teil ohne Fahrgäste unterwegs sind, weil der Busverkehr für viele Pendler nicht attraktiv ist“, fügt Erasim hinzu.

Aus dem Büro Schleritzkos heißt es, dass man mit Hochdruck an der Umsetzung des Projekts arbeite.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.