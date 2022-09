So „riecht“ die Arbeitswelt: Ferialpraxis im Landesklinikum

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Auch im heurigen Sommer gab das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf wieder 25 Jugendlichen die Möglichkeit, als Ferialpraktikant in die Arbeitswelt hineinzuschnuppern.

Je vier Wochen lang konnten insgesamt 25 Jugendliche in den Sommerferien am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf in die Berufswelt eintauchen. Die Burschen und Mädchen waren unter anderem in den Bereichen Gebäudeinstandhaltung, Küche und Verwaltung tätig.

„Das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf nimmt gerne seine Verantwortung als einer der größten Arbeitgeber der Region wahr und bildet junge Arbeitnehmer aus. Die Erfahrungen mit den Jugendlichen, die im Klinikum ein Praktikum während der Ferien absolvieren, sind überwiegend positiv. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt und sind grundsätzlich sehr engagiert, lernbereit und offen“, erklärt der interimistische Kaufmännische Direktor Karl Schreiber.

So haben sie einerseits die Gelegenheit, Wissen und Kenntnisse, die teilweise bereits in der Schule vermittelt wurden, anzuwenden, andererseits werden die Praktikanten von den Klinikumsmitarbeiten motiviert, selbstständig und eigenverantwortlich Aufgaben wahrzunehmen – eine Win-win-Situation für alle.

