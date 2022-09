Mit Rockröhren-Stimme und Körperbeherrschung eine Runde weiter

Foto: Edith Mauritsch

Adriana Fabiani überzeugte Juror Andy Marek mit perfekter Körperbeherrschung. Die rhythmische Sportgymnastik ist eindeutig ihr Metier. Erst 14 Jahre zählt die Turnerin und kann doch schon mit neun Jahren Erfahrung aufwarten. Die junge Wienerin war schon vier Mal Staatsmeisterin und zwei Mal Vizestaatsmeisterin.

Der Auftritt vor Publikum ist also nichts Neues für das Talent. Die Performance kommt nicht von ungefähr. „Ich trainiere jeden Tag vier Stunden, außer am Sonntag“, so Adriana über ihren straffen Tagesablauf. Schließlich will auch die Schule noch gemeistert werden – Adriana besucht das Realgymnasium.

Begleitet wurde sie von ihren sichtlich stolzen Eltern. Juror Marek kommentierte: „Also, das kann ich nicht, aber es schaut großartig aus. Das bringt Vielfalt in die Show.“ Adriana wird voraussichtlich ein Programm mit allen vier Sportgeräten – Keulen, Ball, Band und Reifen – zeigen.

Foto: Edith Mauritsch

Die zweite Finalistin heißt Janine Ruhdorfer und auch sie kommt aus Wien. Wirkte sie zu Beginn noch etwas zurückhaltend, zeigte die zweifache Mutter, was in ihr steckt, sobald die Musik startete. Die 25-Jährige performte den Shoop-Shoop-Song von Cher und Bonnie Tylers „It’s a Heartache“ mit Rockröhren-Stimme. „Das Rockige, das bist Du“, war Marek überzeugt. Janine singt mit Begeisterung schon seit ihrem 12. Lebensjahr. Sie hat bereits bei einigen Castingshows mitgemacht, bei Shows-4-Kids sogar den 1. Platz errungen.

„Die ,NÖN sucht das größte Talent‘ ist eine große Show, die Vorbereitung ist sehr wichtig“, erklärte der Juror den beiden Damen noch den weiteren Ablauf. „60 Prozent der Wertung kommen von der Jury und es sind immer Experten für das jeweilige Genre mit dabei. Für die anderen 40 Prozent wird entscheidend sein, ob ihr genügend Fans aktivieren könnt“, gab Marek den Kandidaten noch Instruktionen mit auf den Weg.

