Des einen Freud, des anderen Leid: Nachdem Elektro-Händler Mörth in den vergangenen Jahren schon seine Filialen in Hollabrunn und Mistelbach dichtmachte, kommt nun auch die Gänserndorfer Zweigstelle an die Reihe – sie soll mit Ende März für immer geschlossen werden. Die betroffenen Mitarbeiter kommen teils in der Filiale Laa/Thaya und teils bei anderen Elektro-Unternehmen unter.

Schon beim Aus in der Mistelbacher M-City Ende September 2017 hatte es dort geheißen, dass die Umsätze zu gering seien. Offenbar steht man auch in Gänserndorf gegen Media Markt und Online-Händler wie Amazon auf verlorenem Posten. Von der Mörth-Firmenleitung konnte bisher niemand für eine Stellungnahme erreicht werden.

Der Teil des Gebäudes auf der Protteser Straße, das neben Fetter auch das Gasthaus Ziegelofen beherbergt, wird nach dem Mörth-Abgang aber nicht leerstehen. Fetter – der Besitzer des Hauses – plant nämlich einen großen Umbau: So soll auf der jetzigen Mörth-Fläche künftig der Fetter-Gartenbereich untergebracht werden.

Der Acker hinter dem Fetter-Objekt (in Richtung OMV gesehen) wurde bereits angekauft – dort soll ein riesiger Parkplatz für Kraftfahrzeuge und Fahrräder aus dem Boden gestampft werden. Auch der Haupteingang wird sich dann hier befinden. Das Haus selbst soll generalsaniert werden und das Gasthaus Ziegelofen weiterhin eingemietet bleiben – so lautet der vorläufige Plan.