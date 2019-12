In der Nacht auf Sonntag musste ein Brand in der Barbaraheimstraße bekämpft werden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ging in der Barbaraheimstraße eine Müllinsel in Flammen auf. Binnen kürzester Zeit standen die Sammelbehälter in Vollbrand. Das Feuer griff sogar mehrere Meter auf die Fassade eines angrenzenden Wohnblocks über. Deshalb alarmierte die FF Gänserndorf ihre Kameraden aus Strasshof nach. Mit vereinten Kräften wurden dann die Flammen bekämpft.

Atemschutz, mehrere Löschleitungen und eine Wärmebildkamera kamen zum Einsatz. Die in Brand geratenen Teile der Fassade wurden entfernt. Auch zwei Wohnungen mussten durch die Feuerwehr geöffnet werden. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz schließlich vorbei. Ein Passant, der eine Rauchgasvergiftung erlitten hatte, und ein Feuerwehrmann, der sich beim Löschen verletzt hatte, mussten ins Spital.