Musiker schwimmen in Ehrenpreisen

Die Mitglieder der Ortskapelle Gänserndorf gründeten im Frühjahr 1911 den Ersten Gänserndorfer Musikverein. Somit gehört der Musikverein zu den ältesten Kulturträgern in Gänserndorf. Im ehemaligen Gasthaus von Johann Koller, der selbst das Flügelhorn spielte, wurde Laurenz Strasser zum Obmann und Leopold Paradeiser zum Kapellmeister ernannt.

Obwohl Österreich sich in den letzten 111 Jahren durch viele Ereignisse verändert hat, konnte die Tradition und die Liebe zur Musik erhalten bleiben. Ein Beweis dafür ist, dass im Musikverein Nachfahren von Gründungsmitgliedern mitspielen.

„Auch in einer schnelllebigen Zeit ist es die Aufgabe eines Musikvereins, Traditionen zu bewahren – sei es bei kirchlichen Anlässen, für die Gemeinde, beim Feuerwehrfest oder beim eigens veranstalteten Tag der Blasmusik“, heißt es vom Vorstand des Musikvereins.

Wochenlange Proben für dieses Highlight

Rund um den Hl. Leopold präsentiert sich der Erste Gänserndorfer Musikverein immer in bester Musikerlaune. Das diesjährige Konzert findet am Sonntag, 20. November, um 16 Uhr in der Stadthalle Gänserndorf statt. „Von der traditionellen Blasmusik bis zur Filmmusik wird wieder einmal jede musikalische Stilrichtung dabei sein. Dafür wird jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr im Kulturhaus geprobt“, so der Musikverein.

Unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Riha und Obmann Patrick Wittmann finden jährlich zwischen 15 bis 20 Ausrückungen statt, die auch im Jahr 2022 vor allem kirchliche Anlässe, aber auch Veranstaltungen der Gemeinde und das Feuerwehrfest beinhalten. Die derzeit 46 Vereinsmitglieder absolvieren im Jahr zwischen 35 bis 40 Proben im Kulturhaus Gänserndorf.

Zu den Höhepunkten im gewöhnlichen Jahreskalender zählen der „Tag der Blasmusik“, das bereits genannte Leopoldikonzert am 20. November sowie die Marsch- und Konzertwertung.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.