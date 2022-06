MZG-Angebot wird erweitert

Werbung

FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner meldete sich zur obigen Causa zu Wort und betont, dass die Freiheitlichen immer schon ein vollwertiges Krankenhaus für Gänserndorf gefordert hätten. René Lobner, Landtagsabgeordneter der ÖVP und Stadtchef in Gänserndorf, versteht den Einwand in diesem Fall nicht: „Das hätte bei einem Vollausbau leider genauso passieren können.“

Die Freiheitlichen stellten jedenfalls eine Anfrage an die Landesregierung. Außerdem wird der FPÖ-Landtagsklub in der nächsten Sitzung (15. Juni) „zum wiederholten Male einen Resolutionsantrag zum Ausbau der Gänserndorfer Tagesklinik in ein vollwertiges Landeskrankenhaus stellen“, so Dorner am Montag.

„Ich bin seit längerer Zeit dran, dass das Leistungsspektrum des Medizinischen Zentrums Gänserndorf erweitert wird“, verrät Lobner der NÖN, dass diese Gespräche Früchte tragen. Welche Früchte das genau sind, könne er jetzt noch nicht sagen – nur so viel: Einen Ausbau zu einem vollwertigen Krankenhaus werde es nicht geben.

