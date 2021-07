Den ganzen Montag war Katharina Brier, Chefin des Möbelhauses Karner, mit Terminen mit der Versicherung und Sachverständigen beschäftigt. Das Wochenende zuvor war für sie mehr als aufregend gewesen: Samstagfrüh wurde ein Brand im Möbelhaus an der Gänserndorfer Hauptstraße bemerkt. Die Löscharbeiten sollten bis zum späteren Nachmittag dauern. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Firmenchefin Katharina Brier privat

„Es war ganz schlimm“, erinnert sich Brier genau an den Moment, als sie von dem Brand in ihrem Geschäft erfuhr. Sie und ihr Mann befanden sich gerade auf Urlaub.

Diesen haben sie abgebrochen und sind sofort nach Gänserndorf gefahren. „Es ist auch deswegen so schlimm, weil wir auch in dem Haus wohnen. Das geht jetzt aber nicht.“

Ursache für Brand noch unklar

Stolz ist Brier auf ihre Tochter Anna: Die 21-Jährige hat vor Ort alles gemanagt, weil ihre Eltern auf Urlaub waren. „Es ist alles sehr verraucht und ganz verrußt“, meinen die Firmenchefs bedrückt.

Die Ursache des Brandes war noch nicht klar, als die NÖN am Montagnachmittag mit der Firmenbesitzerin sprach. „Wir vermuten, dass es im EDV-Raum zu brennen begonnen hat.“ Sicher sei dies aber nicht. Auch wie groß der finanzielle Schaden ist, könne derzeit noch nicht beziffert werden.

Aufatmen: „Auslieferung ist nicht betroffen“

Die Familie steht unter Schock und es sind zahlreiche Dinge zu erledigen. „Wir sind wirklich dankbar, dass die Zusammenarbeit so gut klappt und wir so viel Unterstützung bekommen.“ Die Mitarbeiter seien am Samstag alle vor Ort gewesen, vor allem, um seelischen Beistand zu leisten. „Das Wichtigste ist, dass niemandem etwas passiert ist“, sagt Brier.

Unterstützung bekomme sie auch von der Stadtgemeinde: „Der Bürgermeister war schon da und hat uns ein Ersatzlokal angeboten“, zeigt sich die Firmenchefin glücklich. Bereits ab Dienstag werden die Mitarbeiter des Möbelhauses vis-à-vis vom Rathaus ihre Zelte aufschlagen, damit die Büroarbeiten weitergehen können. Denn: „Die Auslieferungen sind nicht betroffen. Unser Lager ist zum Glück woanders“, kann Brier aufatmen.

Gemeinde bot sofort Ersatzräume an

Stadtchef René Lobner war bereits vor Ort: „Es schaut furchtbar aus.“ Das ehemalige Feuerwehrhaus sei von Gemeindearbeitern während der Corona-Zeit hergerichtet worden, ist gerade fertig geworden, „und sofort bezugsfertig“. Eigentlich sollte in den nächsten Tagen dort das Archiv einziehen. Jetzt ist es das Übergangsquartier für das Möbelhaus.

Dankbar ist Brier außerdem für den raschen Einsatz der Feuerwehr. Sie beobachtet, dass hier die Zusammenarbeit bestens funktioniert. Im Einsatz waren am Samstag nämlich nicht nur die Kameraden der FF Gänserndorf, sie forderten Unterstützung der Wehren Strasshof und Schönkirchen-Reyersdorf an. „Dieser Einsatz hat uns wieder einmal gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit den Nachbarfeuerwehren, dem Roten Kreuz und der Polizei hervorragend funktioniert hat und gemeinsam Schlimmeres verhindert werden konnte. Für diese tolle Teamarbeit möchten wir uns recht herzlich bedanken“, sagt Gerhard Saumer, Sprecher der FF Gänserndorf.

Zuerst erkundete der Atemschutztrupp der FF Gänserndorf das Gebäude, um den Brandherd zu lokalisieren und mit dem Löschangriff zu beginnen. Da das Geschäft sehr unübersichtlich ist, wurde gleichzeitig ein weiterer Atemschutztrupp über einen zweiten Zugang in das Haus geschickt. Die Kameraden der FF Strasshof übernahmen den Aufbau der Einsatzleitung und die Überwachung der Atemschutzversorgung. Die EVN trennte die Strom- und Gaszufuhr im Gebäude.

Um rasch reagieren zu können, falls sich der Brand ausbreitet, brachte die FF Gänserndorf die Drehleiter in Stellung. Das Feuer wurde im ersten Stockwerk lokalisiert und gelöscht. Drei Hochleistungslüfter waren danach im Einsatz, um das Gebäude rauchfrei zu machen.

Während des Einsatzes sorgte die Polizei für die Umleitung des Verkehrs. Ermittlungen zur Brandursache laufen bereits.