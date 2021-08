„Die ersten vier Wochen nach dem Brand habe ich massiv funktioniert“, erzählt Katharina Brier, Eigentümerin des Möbelhauses Karner in Gänserndorf. Dieses ist vor knapp sieben Wochen, wie berichtet, Flammen zum Opfer gefallen.

Eine Schadenssumme kann immer noch nicht beziffert werden. Fest steht aber, dass vom Gebäude nur noch die Mauern übrig sind. Immerhin die sind in Ordnung, aber: „Das Inventar auf den 4.000 Quadratmetern ist ein Totalschaden.“ Hier spricht die Geschäftsfrau vom Möbelhaus und der Wohnung ihrer Familie. Dort hat sie vergangenen Freitag die letzten Sachen ausgeräumt. Das Möbelhaus ist bis auf Betondecke und Estrich bereits leer. „Den Geruch und den Ruß bekommt man nicht heraus“, sagt sie.

Gemeinde war sehr hilfreich

Brier ist dankbar, dass sie schon am Montag nach dem Brand – es war an einem Samstag, während das Ehepaar Brier im Urlaub weilte – in ein Übergangsquartier neben dem Rathaus einziehen konnte. Das Möbellager befindet sich glücklicherweise an einem anderen Ort und war vom Brand nicht betroffen. „In diesem Übergangsquartier werden wir sicher noch länger bleiben“, erzählt Brier im NÖN-Gespräch und ergänzt, dass noch statische Details abgeklärt werden müssen.

Gespräche mit zwei Architekten habe sie bereits geführt. „Auch hier war die Gemeinde sehr hilfreich“, zeigt sich die Geschäftsfrau froh über die Unterstützung, gibt aber zu: „Die vergangenen Wochen waren ein Wechselbad der Gefühle.“ Das Möbelhaus Karner ist seit Generationen ein Familienbetrieb. Als sie von dem Gebäudegerüst spricht, das noch übrig ist, sagt sie: „Im Gebäude gibt‘s Säulen – die hat schon der Opa gebaut.“