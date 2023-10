Nach ÖVP-Werbung vor Schule: Ex-Direktor widerspricht Stadtchef

Wie die NÖN berichtete, hatten Bürgermeister René Lobner und sein Stadtrat Mathias Bratengeyer (beide ÖVP) direkt vor der Volksschule Flyer für das schwarze Drachenfest verteilt - sehr zum Ärger der SPÖ, die sofort verbotene Parteiwerbung ortete: „Zu Zeiten von Direktor Gerhard Gangl war politische Werbung auf dem Schulgelände streng untersagt.“

Sogar die rote Kipferl-Aktion musste auf dem Gehsteig vor dem Schulgelände durchgeführt werden, erinnert sich die SPÖ: „Unter der neuen Schulleiterin Edith Vogl ist das anscheinend – zumindest für die ÖVP – kein Tabu mehr.“ Zur Erklärung: Vogl ist amtierende ÖVP-Gemeinderätin.

Schon die Vorderseite des Flyers zeigt eindeutig, dass es sich bei dieser Veranstaltung um ein ÖVP-Event handelt. Foto: privat

Was der SPÖ besonders sauer aufstieß: „Auf der Rückseite des Flyers waren sämtliche ÖVP-Mandatare mit Porträtfotos abgedruckt. Das stellt unserer Ansicht nach eine klare Beeinflussung der Kinder dar und ist eine billige Art der Parteiwerbung bei den kleinsten Gänserndorfern.“

Die Genossen weiter: „Ob die Erlaubnis von der zufällig parteigleichen Schulleiterin erteilt wurde oder es einfach durch Lobner selbst autorisiert wurde, ist uns nicht bekannt.“ NÖN-Recherchen ergaben übrigens, dass Parteiwerbung auf dem Gelände von Kindergärten und Schulen grundsätzlich verboten ist - erlaubt ist diese nur auf öffentlichem Gut.

Lobner wiederum konnte die Aufregung nicht nachvollziehen: „Das Drachenfest gibt es seit über 20 Jahren. Und immer wenn wir Flyer verteilt haben, wurde das so wie heuer gemacht. Da hat sich seit 20 Jahren nichts geändert.“

Dem widerspricht nun Gangl, der sich per Mail an die NÖN wandte. Er stellt klar: „Natürlich durfte die ÖVP, wie auch die SPÖ, in den vergangenen 15 Jahren Parteiwerbung nicht auf dem Schulgelände verteilen - dazu gehört auch der Vorplatz der Schule. Mehrmals musste ich Mitglieder der ÖVP auf das Werbeverbot hinweisen . Das galt natürlich auch für das Drachenfest der ÖVP.“