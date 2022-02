NEOS-Gemeinderat Lentner: Aus Bayer wurde „Ösi“

„Ich bin ein Berliner“, sagte einst John F. Kennedy. „Jo mei, i bin a Österreicher“, sagt jetzt NEOS-Gemeinderat Joseph Lentner. Dem gebürtigen Niederbayer wurde nämlich vor wenigen Tagen die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen.

„Die bayerische Herkunft verträgt sich sehr gut mit der österreichischen Seele. Ich denke, bei der Mischung kommt etwas gutes Neues heraus“, so Lentner schmunzelnd. Auf ein großes Fest musste der 36-Jährige pandemiebedingt allerdings verzichten, gefeiert wurde deshalb nur im engsten Familienkreis.

„Derzeit habe ich noch beide Staatsbürgerschaften, in zwei Jahren werde ich aber die deutsche zurücklegen“, erklärt Lentner, der seit 2009 in Österreich lebt – zuerst in Wien, dann in Gänserndorf-Süd. Ins „Ösi“-Land kam er berufsbedingt. „Für einen Physiotherapeuten waren die Konditionen hier besser als in Deutschland. Außerdem trieb mich die Neugierde an.“

Warum wollte er eigentlich die österreichische Staatsbürgerschaft? „Ich bin mit einer Österreicherin verheiratet und habe zwei österreichische Kinder. Das war also nur der logische Schritt.“ Außerdem störte ihn, dass er nur auf Gemeindeebene das Wahlrecht besaß: „Ich durfte in Österreich an keiner Landes- oder Bundeswahl teilnehmen – auch nicht bei Volksabstimmungen.“

War die Prüfung für den Erhalt der Staatsbürgerschaft schwer? Lentner: „Für mich nicht, weil ich ja die deutsche Sprache beherrsche. Beim Test wurden die demokratischen Strukturen in Österreich und seine Geschichte abgefragt. Da kam mir zugute, dass ich in Geschichte maturiert hatte.“

Spricht er auch schon Österreichisch? „Kloa! Ur leiwand, Oida!“

