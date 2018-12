„Es ist eine missliche Situation“, spach Bürgermeister René Lobner (ÖVP) von akutem Handlungsbedarf: Der Heizkessel in der Gänserndorfer Volksschule sei kaputt, eine rasche Entscheidung müsse her. Der Tausch des Kessels würde die Gemeinde um die 38.000 Euro kosten. Mit Blick auf die Zukunft schlug Lobner aber vor, die Volksschule an die Fernwärme anzuschließen. Mit dieser Idee trat er eine heftige Diskussion los.

Die nötigen Grabungen sowie das Verlegen der Leitungen würde die EVN kostenlos übernehmen. Nach aktuellen Tarifen würden sich die Heizkosten der Volksschule nur um etwa 800 Euro erhöhen. Aber: „Die EVN hat uns einen vergünstigten Tarif angeboten“, berichtet Lobner. Denn die Stadtgemeinde wird auch das Regionalbad an die Fernwärme anschließen und so zu einem Großabnehmer. Außerdem wurde dem Stadtchef zugesagt, dass die Arbeiten über die Feiertage erfolgen können.

Der Stadtchef gab außerdem zu, skeptisch gewesen zu sein, da es bei der Fernwärme gewisse Anlaufprobleme gegeben habe. Doch abgesehen vom ökologischen Vorteil, „ist auch die Zeitschiene nicht zu vernachlässigen“.

Fernwärme stieß auf heftige Kritik

„Ist angedacht, irgendwann eine moderne Heizung einzubauen?“, fragte Walter Krichbaumer (Bürgerliste) mit Hinblick auf die große, noch ungenutzte Dachfläche. Die Fernwärme sei sehr teuer, so der Mandatar weiter.

„In der kurzen Zeit ist es schier unmöglich, etwas anderes auf die Beine zu stellen“, entgegnete Lobner und stellte klar: „Ich bin weder mit der einen noch mit der anderen Lösung verheiratet. Aber es muss rasch gehen“, will er vermeiden, dass die Schulkinder im Jänner im Kalten sitzen.

Einer, der sich klar gegen die Anbindung an die Fernwärme aussprach, war Siegfried Junger (SPÖ). Er ist Obmann der Neuen Mittelschule „und ein gebranntes Kind“. Auch ihm wurde gesagt, dass er nur mit 850 Euro Mehrkosten zu rechnen habe. „Im ersten Winter haben wir 57.000 Euro bezahlt.“ Davor beliefen sich die Kosten auf 36.000 Euro in kalten Wintern. Mittlerweile hätten sich die Kosten in milden Wintern bei 45.000 Euro eingependelt. „Diese Probleme gibt es auch bei anderen Gemeindeobjekten“, so Junger.

Der SPÖ-Mandatar schlug vor, drei weitere Angebote einzuholen und diese dann mit der EVN-Fernwärme zu vergleichen. Lobner konnte die Bedenken des „gebrannten Kindes“ nachvollziehen, sprach aber noch einmal den Zeitdruck an. „Wenn wir das so machen, dann musst du es verantworten, wenn die Kinder im Jänner im Kalten sitzen“, zweifelte das Stadtoberhaupt, dass andere mit dem Angebot der EVN mithalten können.

Vizebürgermeisterin Margot Linke (Die Grünen) wollte den Vertrag mit der EVN auf jeden Fall vor einem Gemeinderatsbeschluss prüfen und stellte den Antrag, dies in einer erneuten Sitzung in der Woche vor Weihnachten zu tun. Die Begeisterung für diese Idee hielt sich in Grenzen. Das zeigte sich auch bei der Abstimmung: Nur die Grünen stimmten hier zu.

Fraktionsführer einig: Anschluss an Fernwärme

Die Gemeinderäte einigten sich schließlich darauf, dass versucht wird, weitere Angebote einzuholen. Dann reiche aber ein Fraktionsführerbeschluss, ob die Schule an die Fernwärme angeschlossen wird oder nicht. Die Mandatare einigten sich auch darauf, dass dieser Beschluss nur mehrheitlich, aber nicht einstimmig gefasst werden müsse.

„Wir haben das am nächsten Tag auf kurzem Wege erledigt“, sagt Lobner nach der Sitzung auf Nachfrage der NÖN. Die Fraktionsführer beschlossen einstimmig, die Volksschule an die Fermwärme anzuschließen.