Gänserndorf Neue Orthopäden-Gruppenpraxis: „Operation ist nur der letzte Ausweg

Lesezeit: 3 Min Thomas Schindler

Die Orthopädie-Fachärzte Martin Arnhof (l.) und Andreas Lunzer. Foto: SPOONS – Suhrada Werbedesignprivat

V iele Jahre lang behandelte Laszlo Nemeth seine zahlreichen Patienten in Gänserndorf. Im Vorjahr zog sich der Orthopäde in den wohlverdienten Ruhestand zurück. Die Ordination in der Wiener Straße führen nun Andreas Lunzer und Martin Arnhof. Beide sind Fachärzte für Orthopädie und orthopädische Chirurgie.