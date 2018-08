Die FE-Trading GmbH will am Parkplatz der Hofer-Filiale in der Bodenzeile eine Diskont-Tankstelle errichten. Die Firma hat bereits bei der Gänserndorfer Bezirkshauptmannschaft um eine gewerbebehördliche Genehmigung angesucht. Eine entsprechende Augenscheinverhandlung ist für Anfang September anberaumt. In der Bezirkshauptstadt wird es somit künftig sechs Tankstellen geben (derzeit Turmöl, Jet, Temper, OMV und Lagerhaus).

Die Eröffnung der ersten Diskont-Tankstelle der FE-Trading GmbH erfolgte im Juni 2009. Mittlerweile existieren in ganz Österreich 83 Diskont-Tankstellen auf Hofer-Parkplätzen. An fast allen Standorten kann rund um die Uhr mittels Geldautomaten getankt werden.

Geringe Kosten für die Infrastruktur

Die FE-Trading GmbH verfolgt eine eigene Strategie. Weil man sich auf das Wesentliche konzentriere, könne man günstige Treibstoff-Preise anbieten. Die Diskont-Tankstellen auf den Hofer-Parkplätzen seien so ausgerichtet, dass auf Betreuung und Service ein möglichst geringer Kostenaufwand entfalle. Bau und Erhaltung der Automatentankstellen seien wesentlich günstiger als bei bemannten Tankstellen. Und: Da keine eigene Zufahrt nötig sei, fallen auch geringere Kosten für die Infrastruktur an.

Aber ist der angebotene Treibstoff auch qualitativ hochwertig? Laut Firma ja, weil sie alle gesetzlich vorgeschriebenen Normen für Qualitätskraftstoffe erfülle. Wann die neue Tankstelle gebaut wird bzw. wann sie in Betrieb geht, steht noch nicht fest.