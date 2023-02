Neuer Interspar ist außen fast fertig

Langsam aber sicher nimmt der künftige Interspar-Markt in der Bodenzeile Formen an. Beim NÖN-Lokalaugenschein vergangene Woche war die Außenhülle des riesigen Gebäudes so gut wie fertig. Ein bisschen Zeit ist noch: Der neue Supermarkt soll im Mai seinen Betrieb aufnehmen.

Zur Erinnerung: Im März des Vorjahres sperrte der Eurospar in der Bodenzeile nach 26 Jahren für immer seine Tore. Er war in die Jahre gekommen und nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. Der Eurospar wurde in der Folge abgerissen und wird nun durch einen wesentlich größeren Interspar ersetzt. 2.700 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen dann zur Verfügung, um etwa 900 Quadratmeter mehr als beim Vorgänger.

Im neuen Markt wird es auch ein Restaurant geben

Darüber hinaus wird es ein integriertes Restaurant geben. Alle Mitarbeiter von Eurospar werden von Interspar übernommen. Zusätzlich sollen noch an die 50 Bedienstete eingestellt werden. Dann werden für den Standort insgesamt 145 Mitarbeiter tätig sein.

Wie sieht nun der weitere Zeitplan aus? Ende Februar beginnt der eigentliche Ladenbau: Die LED-Beleuchtung sowie Regale, Möbel und alle Gerätschaften – wie beispielsweise Öfen – werden eingebaut. Der Interspar-Markt und das Restaurant werden ab Mitte Mai – mit eingeschränktem Parkplatz-Angebot – für die Kunden geöffnet. Die Gesamteröffnung des Standorts ist für Juli geplant.

