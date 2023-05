Gänserndorf Neuer Interspar wurde feierlich eröffnet

Lesezeit: 3 Min Manuel Mattes

Geschäftsleiter Thomas Perina, Bürgermeister René Lobner, Interspar-Geschäftsführer Johannes Holzleitner und Interspar-Regionaldirektor Matthias Weidenauer bei der offiziellen Eröffnung. Foto: Mattes

I m Frühling 2022 begannen mit dem Abriss des in die Jahre gekommenen Eurospar-Supermarktes die Umbauarbeiten in Gänserndorf. Während dieser Zeit stand den Gänserndorfern vorübergehend ein kleiner Interspar-Markt zur Verfügung. Heute, Montag, wurde nun der fertiggestellte, nagelneue Interspar-Hypermarkt in Gänserndorf auf 2.700 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnet.