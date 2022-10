Neues IT-Kolleg kommt ins Gym

Im September 2024 soll ein IT-Kolleg in Gänserndorf seinen Betrieb aufnehmen. Dies gaben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bildungsminister Martin Polaschek und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei einer Pressekonferenz bekannt, bei der das Trio das „Bildungspaket Weinviertel“ vorstellte.

„Das geschieht in Kooperation mit dem Konrad Lorenz Gymnasium“, verrät Bürgermeister René Lobner auf NÖN-Nachfrage den Standort. Er freut sich über das zusätzliche Bildungsangebot, das damit in der Bezirkshauptstadt geschaffen wird. Die genauen Details – etwa wie viele Ausbildungsplätze es geben wird – werden derzeit erarbeitet. Für ihn ist klar, dass die IT eine „zeitgeistige“ Ausbildungsschiene sei und „ein Zukunftsthema mit viel Potenzial“.

Sind das nur Almosen?

Am Montag war Bildungslandesrätin Teschl-Hofmeister selbst vor Ort, um sich das neue Gymnasium-Gebäude und somit den Kolleg-Standort anzusehen. „Wir haben dem Bund Gänserndorf als Standort für das IT-Kolleg empfohlen, weil die Unternehmen diese Berufe hier brauchen“, spricht sie von einer punktgenauen Auswahl, die der Wirtschaft hilft.

Generell zeigt sie sich bei ihrem Besuch beeindruckt: „Es ist ein Wahnsinn, was hier in der Region entsteht, ich erkenn die Straßen manchmal gar nicht wieder.“ Insgesamt werden rund 220 Millionen Euro in Bildungsstandorte im Weinviertel investiert: Gerasdorf im Bezirk Korneuburg bekommt ein neues Gymnasium, die Hollabrunner HTL erhält eine Ballspielhalle und in Mistelbach wird bereits im Jahr 2023 ein neues Digital-Business-Kolleg entstehen.

