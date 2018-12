Es war einer der Anwärter für das Jugendwort 2017: Gefresht – gemeint ist damit, dass man keinen Durst hat. Eine Kombination mit dem Namen der Stadt Gänserndorf ergibt „Gäfresht“. Und genau so wird das neue Jugendzentrum in der Wiener Straße, der Nachfolger des alten in der Bahnstraße (Young Fox), heißen.

„Zwei Mal pro Woche, montags und mittwochs, vom späten Nachmittag bis etwa 21 Uhr soll es in der Anfangsphase geöffnet sein“, berichtet Jugendkoordinator Peter Ackerl im NÖN-Gespräch. Mit Anrainer-Beschwerden wegen Lärmbelästigung sei nicht zu rechnen. VP-Bürgermeister René Lobner: „Das Haus liegt abgeschieden vom bewohnten Gebiet.“ Was plant der Stadtchef sonst noch bezüglich Jugendarbeit? „Wir wollen einen Schulgipfel und eine Jugendmesse mit Beratungsstellen und Institutionen veranstalten. Peter Ackerl arbeitet auch an einem Speed-Dating, um Jugendliche und Unternehmer an einen Tisch zusammenzubringen und so bei der Job-Vermittlung helfen.“

Auch hinsichtlich der Landesausstellung 2022 im Marchfeld soll ein Konzept erstellt werden: „Da soll die Jugend eingebunden werden und von der Landesausstellung profitieren.“ Zu guter Letzt will Lobner auch ein Leader-Projekt einreichen, um die Jugendarbeit gemeindeübergreifend auszudehnen.