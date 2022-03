„Ninjas“ scharren in den Startlöchern: Parcours wird eröffnet

Im Außenbereich des Gänserndorfer Regionalbades – genauer gesagt dort, wo sich einst das Freibad befand – wird derzeit fleißig gearbeitet. Wie die NÖN berichtete, entsteht hier eine Sonnenliegeterrasse, ein Kinderspielplatz sowie ein in Österreich einzigartiger Ninja-Warrior-Parcours. Letzteren hat ÖVP-Bürgermeister René Lobner vor wenigen Tagen selbst getestet.

Eines der Hindernisse muss man mithilfe von Ringen bewältigen. Foto: Gemeinde Gänserndorf

Der Ninja-Warrior-Park wird im Rahmen der heurigen NÖ Landesausstellung im Marchfeld mittels Fördergelder gebaut. Er soll frei zugänglich sein – das heißt, man braucht keinen Eintritt für das Regionalbad bezahlen, wenn man sich als „Ninja“ körperlich betätigen will.

Der Parcours, er ist als Ergänzung zur Boulder-Wand und der Aquacross-Anlage im Bad gedacht, wird auch mit einer Zeitnehmung ausgestattet. Diese soll den Wettkampfgeist wecken bzw. steigern. Ziel ist es, die Hindernisse so schnell wie möglich zu bewältigen, was gar nicht so einfach ist. Ein falscher Schritt und der Teilnehmer scheitert. Der Parcours wurde übrigens von Pamela Forster mitentwickelt. Die Strasshoferin ist professionelle Freerunnerin und nahm bereits an den TV-Shows „Ninja Warrior Germany“ und „Ninja Warrior Austria“ teil.

Ninja-Parcours ist auch für Schulen interessant

Interessant ist der Park natürlich auch für Schulklassen. So könnte eine an den Geräten im Freien sporteln, während eine andere zur selben Zeit im benachbarten Hallenbad schwimmt. Aber nicht nur „Ninjas“ kommen im künftigen Naherholungs- und Freizeitareal neben dem Regionalbad auf ihre Kosten, sondern auch Sonnenanbeter: Für sie werden gemütliche Sonnenliegen errichtet und für die Kleinen ein Spielplatz mit Wasserelementen.

Ist der Außenbereich einmal fertiggestellt, soll es im Inneren des Regionalbades weitergehen. Im Dachgeschoß ist eine Saunalandschaft geplant. Dazu kommt noch der etwa 300 Quadratmeter große Keller. Wie dieser konkret gestaltet werden soll, steht aber noch nicht fest.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden