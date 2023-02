Nordbahn: Bau geht weiter

Die Arbeiten für den Ausbau der Nordbahn schreiten voran: Nachdem in Deutsch-Wagram an der Unterführung (L6) fleißig gewerkt wird, ist nun die Haltestelle Helmahof an der Reihe. Seit Jänner – bis voraussichtlich Ende September – ist ein Teil der Park&Ride-Anlage bei der Station Helmahof gesperrt und wird als „Manipulations- und Lagerfläche“ verwendet.

Am Bahnsteig 1 am Helmahof haben die Umbauarbeiten bereits am Samstag begonnen und sollen am Sonntag, 12. Februar, fertig sein. Von 1. bis 12. April wird dann der Bahnsteig 2 umgebaut.

Bis 12. Februar ist auch der Schnellbahn- und Zugverkehr zwischen Floridsdorf und Břeclav eingeschränkt. Die Züge der Linie S1 mit dem Ziel- und Startbahnhof Marchegg entfallen zwischen Deutsch-Wagram und Marchegg. Für diese wird im Abschnitt Deutsch-Wagram – Gänserndorf ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zusätzlich werden die im Stundentakt fahrenden Züge der Linie S1 mit dem Ziel- und Startbahnhof Gänserndorf bis Marchegg verlängert.

Die ÖBB weisen darauf hin, dass sich die Reisezeiten um etwa 30 Minuten verlängern werden und ersuchen um Verständnis.

