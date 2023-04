ÖBB-Müll bleibt vorerst unter der Erde: Grüne sind sauer

Die Grünen rund um Stadträtin Beate Kainz schlagen Alarm. Grund: Die ÖBB wollen im Zuge der Nordbahn-Modernisierung den Standort für ein Versickerungsbecken verlegen, weil auf dem ursprünglich geplanten Areal „problematische Altablagerungen“ gefunden wurden. „Anstatt den Müll fachgerecht zu entsorgen, wird die Versickerungsgrube einfach woanders gegraben“, ärgert sich Kainz.

Konkret handelt es sich um jenen Bereich, wo sich die Gleise teilen – einmal in Richtung Hohenau und einmal in Richtung Marchegg. Jetzt beantragten die ÖBB, den Standort für das Versickerungsbecken ein Stück weiter in Richtung Weikendorf zu verschieben.

Unklar, ob Grundwasser derzeit in Gefahr ist

Was am ursprünglich geplanten Areal gefunden wurde, in welcher Tiefe und ob Gefahr für das Grundwasser besteht, erfährt man im Zuge des UVP-Verfahrens nicht. „Dort geht es jetzt ja nicht mehr um den alten, sondern um den Antrag für den neuen Beckenstandort. Dieser wird umfangreich erklärt“, so Kainz.

Das kontaminierte Grundstück sei Bahngrund und werde von den ÖBB unter anderem als Lagerplatz genutzt, weiß die Grüne: „Manches dürfte in Vergessenheit geraten sein, sonst hätten die ÖBB nicht selbst diesen Platz als Beckenstandort vorgeschlagen.“

Für die Öko-Partei steht fest: „Jetzt ist die Behörde am Zug!“ Die Grünen wollen vom Umwelt- und Verkehrsministerium Folgendes wissen: Welche Materialien/Stoffe wurden gefunden? Können diese ins Grundwasser ausgeschwemmt werden? In welcher Tiefe hat die Beprobung stattgefunden bzw. in welcher Tiefe werden die Ablagerungen vermutet?

Beate Kainz, Grünen-Stadträtin für den öffentlichen Verkehr, fordert Antworten von der Behörde. Foto: Schindler

Kainz: „Sollte sich die UVP-Behörde für nicht zuständig erklären, wird es sicherlich kein Problem sein, die Verantwortlichen zu finden.“ Die Grüne abschließend: „Einfach einen anderen Standort zu suchen, weil man auf seine eigenen Altlasten stieß, ist keine Lösung.“

Die ÖBB sehen die Lage naturgemäß anders. „Es wurde festgestellt, dass von den gefundenen Altablagerungen keine Gefährdung für die Umwelt ausgeht und die Altablagerungen nicht von den ÖBB verursacht wurden“, erklärt Konzernsprecherin Julia Krutzler gegenüber der NÖN.

Die ÖBB seien sich ihrer Verantwortung der Umwelt gegenüber selbstverständlich bewusst. „Die Sicherung oder Sanierung allfällig bestehender Altablagerungen ist jedoch nicht Bestandteil des aktuellen Änderungsprojektes. Das ist anderen Verfahren bzw. Überprüfungsprozessen vorbehalten“, betont Krutzler.

