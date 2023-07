Öffis testen: Verwirrung um kostenloses Schnupperticket

Ilse Helm, die ehemalige Obfrau des Kneipp-Aktiv-Clubs, ist sauer. Grund: Sie suchte das Öffi-Schnupperticket, das in machen Gemeindeämtern des Bezirks aufliegt, in Gänserndorf vergeblich. „In Deutsch-Wagram, Bad Pirawarth und Prottes gibt es dieses Gratis-Ticket zum Ausborgen, in Gänserndorf aber nicht.“ Dies sei einer Bezirkshauptstadt nicht würdig.

„Stimmt nicht“, kontert Beate Kainz, die für den öffentlichen Verkehr zuständige Grünen-Stadträtin: „Natürlich kann man sich auch bei uns dieses Ticket ausborgen. Wir haben sogar zwei davon.“ Warum scheint die Möglichkeit dann nicht im Internet auf der Website www.schnupperticket.at auf? Diese Frage kann auch Kainz nicht beantworten.

Gänserndorf hat zwei Tickets für die „MetropolRegion Wien + NÖ + BGLD“

Eine Möglichkeit, so die Grüne, wäre vielleicht, weil Gänserndorf das Ticket „MetropolRegion Wien + NÖ + BGLD“ habe. Das heißt, man kann damit nur in diesen drei Bundesländern und nicht in ganz Österreich gratis mit den Öffis fahren. Die NÖN sah sich die Homepage daraufhin genauer an. Auch Deutsch-Wagram, Bad Pirawarth und Prottes besitzen das besagte Metropol-Ticket.

Warum also scheinen Gänserndorf und vielleicht noch andere Gemeinden im Bezirk, die ihren Bürgern das Öffi-Service anbieten, nicht auf? Die Antwort ist einfach und verbirgt sich in einem Satz auf der Website, den man leicht überlesen kann: „Folgende Gemeinden bieten Ihren Bürgern und Bürgerinnen bereits die bequeme Möglichkeit der Online-Reservierung von Schnuppertickets an ...“

Kurz gesagt: Auf der Homepage www.schnupperticket.at sind nur jene Gemeinden aufgelistet, in denen man das Gratis-Ticket online reservieren kann. Bei allen anderen muss man es direkt im Gemeindeamt ordern.