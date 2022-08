ÖVP-Sommertour: Infrastruktur ist immer Thema

Werbung

Ziemlich viel Blau-Gelb war am Freitag vor der Schmied-Villa in der Gänserndorfer Bahnstraße zu sehen. Grund dafür war die Sommertour der ÖVP, die unter dem Titel „Ideenreich“ in Gänserndorf haltmachte.

Die unverkennbare Stimme vom „Wilden Kaiser“ Clemens Reinsperger forderte die Bürger auf, ihre Ideen für das Bundesland kundzutun und mit den Mandataren das Gespräch zu suchen. EU-Abgeordneter Lukas Mandl war gleich zu Beginn in Gänserndorf, später gesellte sich Landesrat Ludwig Schleritzko zur Truppe.

„Wir nutzen den Sommer, um Präsenz zu zeigen, Ideen aufzunehmen und umzusetzen“, sagt er. Der Austausch mit der Bevölkerung sei in allen Gemeinde wichtig. Um einfacher mit den Mandataren ins Gespräch zu kommen, wurden Eis, Getränke und Süßigkeiten verteilt.

Was sich Hans Zimmermann, Bürgermeister von Weikendorf, wünscht, wollte Moderator Reinsperger wissen. „Unser größtes Anliegen ist die Donauquerung.“ Der Pendlerstrom müsse reduziert werden, Betriebe die Chance zur Ansiedelung bekommen. „Wir wollen wachsen, aber nicht mit Muss, wir wollen unsere Lebensqualität erhalten“, betont der Gemeindechef.

ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Rudolf Stöger ist zufrieden mit dem Besuch: „Obwohl gerade Urlaubszeit ist, herrscht ein ständiges Kommen und Gehen.“ Was die Bürger am meisten beschäftigt? „Die Teuerungen sind ein großes Thema, da haben wir mit dem Teuerungsausgleich etwas Gutes geliefert“, meint Schleritzko. „Im Gänserndorf ist die Infrastruktur natürlich ein ganz großes Thema“, denkt der Verkehrslandesrat an den die Unruhe bei vielen Bürgern, weil die Planungen des Lobautunnels und der Marchfeldschnellstraße S8 derzeit auf Eis liegen.

Was gut ankommt, ist der Ausbau der Radwege. Dieser wird vom Land gefördert. „Die Gemeinden rennen uns die Tür ein“, weiß Schleritzko. In Zimmermanns Gemeinde sind bereits einige fertig und erfreuen sich großer Beliebtheit.

