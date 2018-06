Die OMV Austria und die TÜV-Akademie Austria luden zum Tag der offenen Tür – zu sehen gab es einiges. So werden in der Akademie die Lehrlinge der OMV ausgebildet, unter anderem in den Bereichen Prozessleittechnik und Chemielabortechniker.

Bei TÜV-Geschäftsführer Christian Bayer und seinem Team gab es Informationen zu den Kursangeboten und der international anerkannten Ingenieur-Zertifizierung. Bei den Führungen mit Benjamin Meissenbichler überzeugten sich die Besucher vom hohen Standard des Ausbildungsinstituts.

Gernot Schreiber wiederum erklärte, was unter einem „Digitalen Ölfeld“ zu verstehen ist. OMV-Direktor Reinhard Oswald vermittelte in seinem Referat trockene Daten launig-informativ. Sein Thema war unter anderem die Entstehungsgeschichte der Öl- und Gas-Vorkommen im Weinviertel, die zurückreicht zu jener Zeit, in der ein tropisches Meer die Region bedeckte. Dieses Salzwasser gibt es noch imme. Es trägt jene fossilen Stoffe zu Tage, die heute rund 10 Prozent des österreichischen Bedarfs abdecken.

Oswald: „Das Wasser hat wahrscheinlich schon tausendfach das Tageslicht erblickt. Es wird gereinigt und wieder in die Fundstellen verbracht. Dadurch kann der Druck konstant gehalten und weitere Förderungen getätigt werden.“ Noch rund 67 % der Vorkommen liegen unter unseren Füßen. Übrigens: Der Ausblick in die Zukunft klingt nach Science Fiction. Da ist die Rede von Dieselerzeugung aus Plastikmüll oder von Bakterien, die aus CO und Wasserstoff Methan produzieren.