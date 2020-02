Seit Kurzem ist der neue Parkplatz neben dem Heurigenlokal Storch in der Scheunengasse in Betrieb. 20 beleuchtete Stellplätze, davon zwei Behinderten-Parkplätze, warten nicht nur auf die Besucher des Lokals, sondern auch auf alle, die das Rathaus, die Bezirkshauptmannschaft, das Finanzamt oder die umliegenden Ärzte aufsuchen.

Schindler Gastronom Gerhard Schönner: „Parkplatz-Situation wurde so entschärft.“

Gastronom Gerhard Schönner erklärt im NÖN-Gespräch: „Für die Gäste meines Betriebes sind die Parkplätze natürlich gratis, alle anderen müssen etwas bezahlen – nämlich 2 Euro für 90 Minuten parken.“ Das System funktioniert wie folgt: Beim Einfahren öffnet der Schranken automatisch, beim Ausfahren wirft man 2 Euro in den Automaten, damit der Balken in die Höhe geht. Lokalgäste bekommen einen Jeton. „Ich glaube, dass so die Parkplatz-Situation in diesem Grätzel etwas entschärft wurde“, meint Schönner abschließend.