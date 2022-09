Pension: Eröffnung verzögert sich wieder

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Eigentlich hätte das „Landhaus Storch – Pension Schönner“ an der Hauptstraße schon im Vorjahr in Betrieb gehen sollen. Dann peilte Bauherr Gerhard Schönner den jetzigen September für die Eröffnung an. Aber auch daraus wird nichts.

Der Gastronom hat einen neuen Termin: „Wir werden auf jeden Fall heuer starten. Vielleicht können wir die Innenräume schon im Oktober präsentieren.“

Zur Erinnerung: Zuerst kam es zu einer Verzögerung, weil sich Schönner kurzfristig entschlossen hatte, doch noch einen Aufzug einzubauen – damit alle Etagen barrierefrei und behindertengerecht sind. Dann kamen Corona und der Ukraine-Krieg, wodurch das Baumaterial erheblich teurer wurde bzw. zeitweise nicht lieferbar war.

Schönner über seine künftige Frühstückspension: „Geboten wird den Gästen ein gehobener, rustikaler Landhausstil. Schlösser-, Rad- und Reittourismus sind unser Potenzial.“

Das Gebäude ist ein Niedrigenergiehaus und verfügt über vier Etagen: Keller, Erdgeschoß, erster Stock und Dachgeschoß. Es gibt 17 Zimmer – 13 Doppel- und vier Einzelzimmer – mit insgesamt 30 Betten. Dazu kommt noch ein großer Frühstücksraum. Strom wird mittels Photovoltaik-Anlage erzeugt und in großen Batterien gespeichert.

