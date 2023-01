Gänserndorf Pension Schönner nimmt Betrieb auf

Lesezeit: 2 Min Thomas Schindler

Karl Wilfing mit Gerhard Schönner (l.) und Margit Klenkhart sowie den Kindern Katharina und Benedikt Schönner. Foto: Schultes

L andhaus Storch hat nach zwei Jahren Bauzeit seine Pforten in der Hauptstraße in Gänserndorf geöffnet. Am 26. Jänner ist Tag der offenen Tür.