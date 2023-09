Pilotprojekt: Zweijährige führen hier das Kommando

Ab September 2024 können in NÖ bereits zweijährige Kinder in den Landeskindergärten betreut werden. In der Stadtgemeinde Gänserndorf läuft seit einem Monat ein entsprechendes Pilotprojekt. Deshalb besuchte die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am Donnerstag den Heidekindergarten in Gänserndorf-Süd, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Begleitet wurde sie von Bürgermeister René Lobner.

Alle fünf Kindergärten in Gänserndorf – drei in der Stadt und zwei in Gänserndorf-Süd – nehmen am Pilotprojekt teil. Gemeinsam verfügen die Betreuungseinrichtungen über 29 Gruppen. Ein Teil davon ist nun für die jüngsten Gäste reserviert.

Im Heidekindergarten gibt es fünf Gruppen – drei allgemeine, eine für Kleinkinder und eine altersgemischte Gruppe. Zwölf Sprösslinge zwischen zwei und zweieinhalb Jahren werden hier derzeit betreut. Bis zum kommenden Februar sollen es dann 15 sein – die Maximalzahl an diesem Standort. Mit vier Jahren kommen sie dann auf die „Normalstation“.

Die Kleinen haben im Heidekindergarten sichtlich Spaß. Foto: Schindler

Während die Kleinen im Inneren des Heidekindergartens von den Größeren räumlich getrennt betreut werden, kommen sie im Gartenbereich zusammen. „Dort sollen sie sich ruhig vermischen“, erklärt Kindergartenleiterin Alexandra Fuchs: „Aber das handhabt jeder Kindergarten anders.“

Stadtchef Lobner meinte nach dem Besuch: „Ich danke allen, die hier sehr aufgeschlossen mittun und tolle Arbeit im Sinne unserer Kinder und Familien leisten.“