Der Wagen kam daraufhin am Grünstreifen zu stehen. Der Lenker wurde verletzt und musste von Feuerwehrarzt Florian Imböck sowie dem Notarztteam des Roten Kreuzes versorgt werden. Danach machte sich die Feuerwehr an die Fahrzeugbergung. Die Einsatzkräfte zogen den beschädigten Unfallwagen mittels Seilwinde zurück auf die Fahrbahn und stellten ihn sicher am Straßenrand ab.