Beamte der Polizei-Inspektion Gänserndorf wurden kürzlich zum Rathausplatz gerufen, nachdem dort ein Rehkitz aufgefunden worden war. Der Anzeiger hatte das Tier im Arm und übergab es den Polizisten.

Diese brachten das etwa drei Tage alte Rehkitz auf die Polizei-Inspektion und verständigten den Jagdleiter. Er wird sich des Vierbeiners annehmen, es aufziehen und in weiterer Folge in ein Wildtiergehege in der Nähe von Gänserndorf bringen.