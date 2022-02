Protest gegen Corona-Impfpflicht: Demo diesmal mit Traktoren

Die Freiheitlichen zählten „über 300 maßnahmenkritische Bürger“. Neben Schranz, einem Vertreter der neuen Partei MFG und dem Physiker Peter F. Mayer wandte sich auch FPÖ-Bezirksparteichef Landtagsabgeordneter Dieter Dorner aus Pframa an die Teilnehmer: „Wer in der Impfung einen Vorteil für sich sieht, der soll sich impfen lassen. Wir haben hier jedoch eine Impfung, die nicht hält, was versprochen wurde. Basierend auf all den gebrochenen Versprechen – also gesprochenen Verbrechen – ein Impfpflichtgesetz zu verabschieden, ist absurd.“

In ganz Europa werden die Maßnahmen zurückgenommen, nur in Österreich nicht, polterte Dorner: „Haben wir ein anderes Virus? Haben wir eine andere Wissenschaft? Oder haben wir einfach eine Regierung, die nicht im Interesse der Bevölkerung und der lokalen Wirtschaft agiert, sondern eher für die Pharmaindustrie arbeitet?“

Die Demo verlief wie schon jene eine Woche davor friedlich und ohne Zwischenfälle.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren