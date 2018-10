Die Quartiersuche für das Jugendzentrum, das zuletzt in der ehemaligen Synagoge an der Bahnstraße untergebracht war, hat ein Ende: Die Jugendlichen sollen ab November dieses Jahres in einem Haus an der Wiener Straße, wo bisher die Jobwerkstatt beherbergt war, betreut werden, verkündet VP-Bürgermeister René Lobner im NÖN-Gespräch.

Zur Erinnerung: Das Projekt Jobwerkstatt, das das WIFI durchführte und das AMS sowie die Stadtgemeinde Gänserndorf finanzierten, wird mit Ende Oktober eingestellt. Dort wurden Problem-Jugendliche bei ihrem Schulabschluss bzw. bei der Jobsuche unterstützt. Ihr Leiter, der Matzner Sozialpädagoge Peter Ackerl, wird mit 1. November bei der Gemeinde angestellt und sich künftig um das Jugendzentrum kümmern bzw. als Jugend- und Sozialcoach der Stadt fungieren.

Bürgermeister Lobner: „Eine gute Übergangslösung.“ | Schindler

Lobner: „Der Vorteil beim Jobwerkstatt-Gebäude ist, dass wir hier so gut wie nichts investieren müssen. Wir teilen uns das Haus mit der Produktionsschule, dem Nachfolge-Projekt der Jobwerkstatt, und verfügen über ca. 200 Quadratmeter.“ Lediglich getrennte Toiletten müssen installiert werden: „Peter Ackerl kann sogar sein bisheriges Büro eins zu eins weiterverwenden.“

Der Platz ist für Lobner ideal: „Dort wohnt niemand, somit kann es auch keine Lärmbelästigung der Anrainer geben. Und in der Nähe des Bahnhofs liegt das Areal auch.“ Das Ganze sei eine gute Überbrückungslösung, so der Stadtchef. In etwa drei Jahren soll es nämlich ein neu errichtetes Jugendzentrum im Bereich der Leo-Porsch-Gasse/Lagerhausstraße geben.