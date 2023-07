Radweg zu Ordination auf Umfahrungsstraße kommt im Herbst

Die Stadtgemeinde könne sich glücklich schätzen, dass sich eine praktische Ärztin in der Stadt angesiedelt habe, meint der frühere SPÖ-Vizebürgermeister Robert Pintz in einem Schreiben an die NÖN, um gleich darauf auszuteilen: „Doch anscheinend ist das nicht erwünscht, denn die Zuständigen in der Stadt sind nicht im Stande, den Radweg vom CT MRT Gänserndorf zu verlängern“, ärgert er sich, wenn er an die Umfahrungsstraße denkt, wo auch das Institut für Computertomographie und Magnetresonanztomographie Gänserndorf beheimatet ist. Patienten müssten auf der Straße oder im Feld gehen. „Wir haben für alles genug Geld, aber für 100 Meter Geh- und Radweg nicht!“

Die NÖN fragte bei Bürgermeister René Lobner (ÖVP) nach, ob es wirklich am Geld scheitert. Der winkt ab. „Es ist leicht erklärt, warum es noch keinen Radweg gibt“, sagt er. Der Arzt habe erst im März eröffnet. Man habe nicht genau gewusst, wann die Ordination eröffne, die Baustellen in der Stadt waren bereits eingetaktet. „Es muss eben alles geplant werden.“ Dies sollte der ehemalige Vizebürgermeister eigentlich wissen.

Lobner kann ihn aber beruhigen. Der Radweg, für den Förderungen lukriert werden, wird demnächst in Angriff genommen. Auch die Beleuchtung werde erweitert. „Sobald die Arbeiten an der L9 fertiggestellt sind, werden wir dort mit der Errichtung des Radwegs starten“, versichert Lobner. Voraussichtlicher Start werde im September sein.