Regionalbad: Ruf nach einer Sauna verstummt nicht

Als im Februar 2017 das alte Hallenbad für immer seine Pforten schloss, brach für zahlreiche Sauna-Besucher eine Welt zusammen. Als genau drei Jahre später das neue Regionalbad eröffnete, sah die Welt der Hitzesucher nicht viel besser aus: Die neue Anlage präsentierte sich nämlich ohne Saunalandschaft.

Bis heute hat sich daran nichts geändert. Dieser Umstand stößt noch immer manchen Mitbürgern sauer auf, darunter Werner Reisenauer: „Unverständlich, dass ein Hallenbad ohne Sauna gebaut wurde. Es gibt in der ganzen Region keine.“

Leerverrohrungen sind da

Für einen Hoffnungsschimmer sorgte Bürgermeister René Lobner, als er im Herbst 2019 verkündete, dass eine Sauna in einer zweiten Ausbaustufe im Regionalbad verwirklicht werden könnte. Die entsprechenden Leerverrohrungen wurden bereits beim Um- bzw. Neubau des Bades verlegt. Die Saunalandschaft würde man am Dach des Gebäudes errichten, hieß es – aber frühestens in ein bis zwei Jahren.

Wie sieht es nun, Anfang 2023, aus? ÖVP-Sportstadtrat Maximilian Beck erklärt: „Bei der Errichtung des Regionalbades ging es rein darum, gleich die Vorkehrungen für eine eventuelle Sauna zu treffen, weil es während der Umbauarbeiten günstiger war.“ Von einer zweiten Ausbaustufe sei nie gesprochen worden, so Beck. Von einer solchen sei man in der aktuellen Situation außerdem meilenweit entfernt.

„Der Energiebedarf einer Sauna ist enorm, die Kosten würden ins Unermessliche steigen“, so der Stadtrat. Es sei auch nicht Aufgabe der Gemeinde, eine Sauna zur Verfügung zu stellen: „Es gibt eine öffentliche Sauna in der Stadt, nämlich in der Stindl-Halle in der Industriestraße.“

