Salzgrotte schon wieder pleite

Die Salzgrotte auf der Hauptstraße steht unter keinem guten Stern: Sie musste geschlossen werden, weil der Betrieb in den Konkurs geschlittert war. Schon im Vorjahr mussten die Vorbesitzer die Gesundheitseinrichtung schließen, weil das Unternehmen finanziell am Ende war.

Rückblick: Es war im September 2012, als Victoria Staringer und ihre Mutter Brigitte Zartl die erste öffentliche Salzgrotte in ganz NÖ eröffneten. Und das Geschäft lief in der Folge gut. Das Prinzip der Salzgrotte: Besucher können bei einer Lufttemperatur von angenehmen 20 bis 22 Grad gesunde Meeresluft atmen. An den Wänden und der Decke befinden sich Salzziegeln und Salzbrocken vom Himalaja. Am Boden liegt eine dicke Schicht Salz vom Toten Meer.

Eine Klimaanlage mit Ionisator erzeugt 40 bis 60 Prozent Luftfeuchtigkeit. Der hohe Salzgehalt in der Luft wirkt sich positiv auf Menschen mit Asthma, Bronchitis und diversen Allergien aus. Auch bei Hautproblemen und Stress hilft die Meeresluft. 45 Minuten dauert eine Therapiesitzung. Dies entspricht einem dreitägigen Aufenthalt am Meer.

Mit Corona fingen die Probleme an

Mit Corona kamen die Salzgrotten-Betreiber ins Schwitzen. Die Lockdowns führten zum monetären Kollaps und schließlich zur Aufgabe des Geschäfts im November 2021. Ein Nachfolger für den Betrieb wurde gesucht und in der Person von Christian Bauer gefunden.

Der Markgrafneusiedler konnte die Salzgrotte noch vor Jahreswechsel wieder eröffnen – als Geschäftsführer der G-S-W GmbH. Er erweiterte das Angebot sogar noch um eine Aloe-Vera-Lounge. Aber auch dieser Gesellschaft fehlten die nötigen Einnahmen, um finanziell zu überleben. Das Konkursverfahren läuft derzeit.

