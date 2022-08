Sommerszene 2022 geht jetzt ins Finale

Werbung

Mit zwei musikalischen Highlights geht die diesjährige Sommerszene am kommenden Wochenende zu Ende: Am Freitag gibt es den beliebten Live-Karaoke-Abend. Am Samstag heizen „Bine Hagn & die Wödmasta“ bzw. die Partyband „The Bad Powells“ den Gästen noch einmal ein, ehe das traditionelle Feuerwerk den Himmel hell erstrahlen lassen wird.

Der Verein Kultur in Gänserndorf (KiG) als Organisator der Sommerszene zeigt sich mit dem heurigen Besucherandrang zufrieden. Obmann Wolfgang Lehner zur NÖN: „Das Programm wurde von den Gästen gut angenommen. Pro Abend hatten wir im Schnitt 600 bis 700 Besucher.“

Nur zwei Mal seit 1. Juli spielte der Wettergott nicht mit: Der Auftritt der Big-Band „The BigBang“ fiel ebenso ins Wasser wie die Marchfelder Rocknacht. Ausverkauft wiederum waren die Konzerte der Austropopper „Wiener Wahnsinn“ und „Austria 2 ½“. Von den Gästen positiv aufgenommen, so Lehner, wurden auch die geregelten Eintrittspreise, die es seit dem Vorjahr anstatt einer freiwilligen Spende gibt: „5 Euro pro Person ab 14 Jahren zahlen die Besucher gerne. Jedes andere Konzert kostet wesentlich mehr.“

Der Vorteil für den KiG: Mit den fixen Eintrittspreisen kann der Verein besser kalkulieren und sich finanziell absichern. Somit stehe auch einer Sommerszene 2023 nichts im Wege.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.